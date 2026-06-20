『大欲に生きる』――。新日本科学会長兼社長・永田良一さん（1958年＝昭和33年8月生まれ）が大事にする人生訓。もっとも、大欲と言っても、欲深いということではなく、「大きな志、大志ということで、無欲につながります」ということ。医師の資格を持つ永田さんは高野山大学大学院でも学び、密教学修士号も持つ人。 非臨床・臨床試験の最大手、新日本科学だけでなく、米国でも創薬事業や研究開発を営み、子