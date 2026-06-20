ロボット掃除機に吸引・水拭き・自動ゴミ収集まで備えた全部入りモデルが、10万円以下で続々登場。しかも本体の小型化も急速に進み、今こそ買い時と言えるだろう。注目5機種を、コスパ目線でじっくり検証した。＊＊＊ロボット掃除機は今、小型化が大きなトレンドだ。直径30cm以下のコンパクトモデルが続々と登場し、これまで「大きすぎて置けない」と感じていた日本の住宅でも、導入しやすくなっている。注目したいのは、