静岡県にあるテレビ朝日系列の静岡朝日テレビ。地域密着型の情報番組に力を入れ、アナウンサーたちが地元を盛り上げている。同局の、ある若手女性アナウンサーの“服装”がSNSをざわつかせているようで──。発端となったのは、6月17日に佐々木沙羅アナウンサーがXに投稿したポスト。《またまたブルーの上下の佐々木、今日はワールドカップで盛り上がる書店を取材しました》とつづり、緑豊かな山林をバックにした写真をアップ