静岡県にあるテレビ朝日系列の静岡朝日テレビ。地域密着型の情報番組に力を入れ、アナウンサーたちが地元を盛り上げている。同局の、ある若手女性アナウンサーの“服装”がSNSをざわつかせているようで──。

発端となったのは、6月17日に佐々木沙羅アナウンサーがXに投稿したポスト。《またまたブルーの上下の佐々木、今日はワールドカップで盛り上がる書店を取材しました》とつづり、緑豊かな山林をバックにした写真をアップした。

「佐々木アナは水色のノースリーブのトップスに、ジーンズというラフな服装でした。トップスは体に密着しており、胸元がくっきりして見えたのです。この服装が好評だったのか、投稿には多くのリプライが寄せられています」（スポーツ紙記者）

佐々木アナの“胸元くっきり”ノースリーブに関して、Xでは

《スタイル抜群過ぎるっ》

と、称賛する声が多く見受けられる。しかし、一方で、

《フォロワーを増やしたいのかただ注目されたいのかどっちや?》

《けしからんな》

など、困惑する声も見受けられた。

東京出身の佐々木アナは、2025年に早稲田大学を卒業後、静岡朝日テレビに入社。入社2年めで、情報番組『とびっきり! しずおか』の土曜版と日曜版に出演するなど、将来を期待されている。一方で、SNSでの投稿がたびたび注目を集めている。

「ノースリーブのニットやワンピースが好みなのか、たびたびそうした服を披露していますが、その服装がSNSで話題にあがることも多いです。6月15日にXでワンピース姿の写真をアップした際は、肩にかけたハンドバッグのショルダーストラップが胸元を強調するようにかけられており、《これはさすがに狙ってるよね》というツッコミがあがりました。今回、佐々木アナはXのフォロワーが2万人を超えたことを報告しましたが、これまでにもボディラインに密着した写真を多くアップしていたことで、疑問を持たれてしまったようです」（芸能担当記者）

くしくも、少し前にはTBS系列の「テレビユー山形」の佐藤真優（まひろ）アナウンサーの服装が、SNSをざわつかせたばかりだった。

「入社3年めの佐藤アナは、6月13日のInstagramで、友人とプライベートで温泉を訪れた際、施設の前で撮影した写真をアップしました。白いTシャツにデニムという服装でしたが、Tシャツの胸元はかなりパツパツになっていたのです。過去にも、彼女は体のラインが強調された服や肌を露出したファッションが多かったため、SNSで賛否が分かれました。

近年、地方の女性アナウンサーはSNSでの発信に力を入れており、地元以外の場所でも知名度を高めています。また、佐々木アナや佐藤アナのように、若手アナはたびたび私服姿をアップしており、グラビアアイドルのような運用になりつつあります」（同前）

将来を期待される若手アナが、“本業”であるアナウンスで地元を盛り上げることを期待したい。