国民的アニメ『クレヨンしんちゃん』（テレビ朝日系）の20年後を描いた実写ムービー『もうひとつのクレヨンしんちゃん』が、コカ・コーラのシリーズCMとして放映されている。6月15日から、新CMが公式YouTubeなどで公開されているが、ある俳優の出演が話題を呼んでいる。このシリーズは、主人公・野原しんのすけ役を俳優の高橋文哉が演じ、コカ・コーラの商品「やかんの麦茶」のCMとして放送されてきた。今回は、新たなキャラク