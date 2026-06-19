国民的アニメ『クレヨンしんちゃん』（テレビ朝日系）の20年後を描いた実写ムービー『もうひとつのクレヨンしんちゃん』が、コカ・コーラのシリーズCMとして放映されている。6月15日から、新CMが公式YouTubeなどで公開されているが、ある俳優の出演が話題を呼んでいる。

このシリーズは、主人公・野原しんのすけ役を俳優の高橋文哉が演じ、コカ・コーラの商品「やかんの麦茶」のCMとして放送されてきた。今回は、新たなキャラクターが登場した。

「原作で、しんのすけに思いを寄せるお嬢様『あいちゃん』こと酢乙女あい役で、元『乃木坂46』の久保史緒里さんが、彼女のボディーガードの黒磯役で池田成志さんが出演しています。あいちゃんは、大人になっても変わらず恋心を抱いている設定です。さらに、しんのすけにライバル心を燃やし、いつもヒョウ柄のランニングシャツを着ていた『チーター』こと河村やすお役として、吉村界人さんが出演しました」（スポーツ紙記者）

CMでは、商店街で話していた高橋と久保のもとに、吉村が現れ、2人に声をかける場面があった。25歳になったチーターを演じた吉村だが、Xでは

《やっと幸せな役もらえて、本当に良かったな。涙出たわ》

《地面師で詐欺られて大罪犯して…ようやくチータ君として子供に愛される側になれたのかよ》

《毎回殺されてるの見てて可哀想だったから本当によかった》

など、安堵する声が見受けられた。吉村は2014年に俳優デビューして以降、多くのドラマや映画に出演してきたが、演じる役柄には偏りがあった。

「クセのあるキャラクターや裏社会の人物など、悪役を演じることが多いんです。2024年には、綾野剛さん主演のNetflixドラマ『地面師たち』で、素行の悪いナンバーワンホスト役を演じました。しかも作中では、綾野さん演じる主人公たちにある目的で接触され、さんざん利用された末、最後には殺されてしまい、同情を集めました」（芸能担当記者）

しかし今回は、悲惨な目に遭う役柄ではない。

「大人になったチーターは、おなじみの金髪でヒョウ柄のランニングシャツを着ており、同じ服装の子ども2人を連れていました。やんちゃな性格は変わらずとも、よき父親になっていることをうかがわせます。これまで、『地面師たち』しかり、どこか報われない役を演じることが多かったため、幸せそうな設定に視聴者も安心したのでしょう。CMでの出番はわずかだったものの、SNSでは早くも吉村さんの好演ぶりが話題になっています」（同前）

俳優として、さらに可能性を広げていきそうだ。