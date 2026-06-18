“婚活”に挑んだ34歳の美人経営者が、婚活アドバイザーとの振り返り面談で自身の“浮気発言”を振り返り、「いい歳して本当に恥ずかしい」と猛省する場面があった。

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6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』が最終回を迎えた。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない、婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）の3人が、婚活プログラムに挑んだ。

ヒロキ（ゴルフを愛する経営者・年収3000万円・36）との“婚約”が成立し、同棲生活を送っていたあやか。しかし、夫婦関係と浮気をめぐり「人間は皆するもの」「私もするかもしれない」と極端な持論を展開したことで信頼関係に亀裂が入り、結婚式でヒロキに“婚約破棄”を言い渡されてしまった。

最終回に合わせて配信されたABEMAプレミアム限定コンテンツでは、そんなあやかが、累計成婚実績1300組以上・成婚率80％を誇る恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏と面談する「婚活大反省会」の模様が公開された。

植草氏は面談の第一声、「お目にかかれるのを楽しみにしておりました」と挨拶。それもそのはず、前述の浮気問題で婚活プログラム終盤にあやかからの相談を受けた植草氏は、いくらアドバイスしても持論を曲げない姿勢に「もう無理、お手上げ」とさじを投げたのだ。

今回、植草氏が「あの時のあやかさんは何を言っても反論しかしなかった」とその話題を持ち出すと、あやかは「あの時は本当に申し訳ございませんでした」と率直に後悔を口にする。さらに、自身の映像を後から客観的に見たそうで、「自分でも『もう黙りなさい』って思ってました」「いい歳して本当に恥ずかしい」との思いを明かした。

植草氏は「凄かったからね（笑）」と笑顔で受け止めると、「婚活って幸せになることをつかみにいく、本当は楽しいこと。『誰でもいいから結婚します』だったらポンとできるんだけど、自分の想いも、相手の想いもあったりする。これまでの経験はすごく良いものだったと思う」と婚活を説く。

その上で、「1個ずつ反省もしなきゃ次へつながらない」と、プログラムで出会った男性1人ずつとのやりとりを振り返っていく植草氏。その中で、あやかが猛省している様子を見せたことから、「偉いです。そのぐらい反省できたら、次の婚活はもうちょっとマシになると思います」と温かく背中を押すのだった。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）