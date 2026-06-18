6月17日、歌手の中森明菜がInstagramを更新。公開した最新ビジュアルが話題となっている。「中森さんは7月1日にリリースされる10年ぶりのシングル楽曲『ごめんと、すきと、』のミュージックビデオの一部を投稿しました。中森さんはベージュと白という、落ち着いた組み合わせのドレス姿で、おだやかな笑顔も見せています。透明感が際立つビジュアルとなっていました」（スポーツ紙記者）その姿に、Xでも称賛の声が多く聞かれる