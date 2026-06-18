6月17日、タレントの山田まりやが東京都内で行われたイベント「離婚＆共同親権について語る座談会」に出席。夫と離婚の合意にいたったことを報告した。「山田さんは2008年に俳優の草野とおるさんと結婚を発表。2012年に第一子の男児を出産します。ここ5年は別居をしていたそうですが、離婚に至れなかったのは子どもの親権をどちらが持つかという問題でした。しかし、4月に共同親権制度がはじまり、それならばと双方の合意が取れ