先週11日に開幕した北中米ワールドカップも、今日の試合をもってグループステージ第1節の全日程を終えた。この第1節では欧州・南米の強豪国が勝ち点を取りこぼすケースが相次いだ一方、日本やオーストラリア、カーボベルデなどアジア勢やアフリカ勢の健闘も目立ち、序盤から波乱含みの展開となった。明日から第2節が始まるが、米大手スポーツメディア『The Athletic』は第1節終了時点の成績をもとに、ラウンド32進出国を予測できる