シンボルの黄色いバスで名所を巡る観光バスツアーを企画・運行している「はとバス」から、東京駅発着のツアー「リラックマ × はとバスコラボ企画 リラックマと一緒に過ごす夏休み♪」が期間限定でスタート！グッズやデザートなど参加者限定の特典が盛りだくさんな、「リラックマ」たちのラッピングバスで巡る夏休み限定コースです☆ はとバス サンエックス「リラックマ×はとバスコラボ企画 リラックマと一緒に過ごす夏休み