マクドナルドは、2026年も引き続き年間を通して人気のメニューを次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンでおトクをお届け中。そんな『トクニナルド』キャンペーンの第4弾として、人気のサイドメニュー「マックフライポテト」の M・L サイズをおトクな特別価格250円で販売するキャンペーンが実施されます☆ マクドナルド『トクニナルド』マックフライポテト M・Lサイズ 特別価格250円 メニュー名・価格：マ