マクドナルドは、2026年も引き続き年間を通して人気のメニューを次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンでおトクをお届け中。

そんな『トクニナルド』キャンペーンの第4弾として、人気のサイドメニュー「マックフライポテト」の M・L サイズをおトクな特別価格250円で販売するキャンペーンが実施されます☆

マクドナルド『トクニナルド』マックフライポテト M・Lサイズ 特別価格250円

メニュー名・価格：

マックフライポテト Mサイズ 特別価格：250円(税込)※通常価格：350円(税込)〜マックフライポテト Lサイズ 特別価格：250円(税込)※通常価格：400円(税込)〜

販売期間：2026年6月22日（月）〜7月3日（金）

販売時間：午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

販売店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）

※対象商品全てについて、デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によってはキャンペーン対象外のため、通常価格での販売となります

※対象商品全てについて、単品で購入の場合に限ります

※対象商品全てについて、通常価格は、一部店舗およびデリバリーサービスでは異なります。詳細は公式アプリのモバイルオーダー・マックデリバリーサービス内を確認ください

2026年に創業55周年を迎える「マクドナルド」の中でも、長年にわたり多くのファンに愛されている、大人気サイドメニューのひとつ「マックフライポテト」

じゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長です。

ハンバーガーやドリンクのお供としての相性はもちろんのこと、マックシェイクとのコンビネーションによる甘じょっぱさも味わえるなど、一人一人のスタイルで楽しめます。

そんなマックフライポテトのM・Lサイズを思う存分味わってほしいとの想いから、12日間限定で、通常価格より最大150円おトクな250円で楽しめる「トクニナルド」キャンペーンを実施。

また、6月17日から販売中の「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」との組み合わせも楽しめます。

豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフのうまみがたっぷり感じられるあとひくおいしさです。

外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」して堪能できます。

中南米をイメージした味わいバーガー大集合！マクドナルド「VIVA! ワールドマック」 中南米をイメージした味わいバーガー大集合！マクドナルド「VIVA! ワールドマック」 続きを見る

スポーツ観戦などの娯楽を楽しむお供として、また梅雨の時期に入り、おうちで過ごす時間も多くなるこれからの季節に楽しめる、この期間だけの特別価格。

マクドナルドの『トクニナルド』キャンペーンにて特別価格で提供される「マックフライポテト M・Lサイズ」の紹介でした☆

映画の世界を楽しめる全12種のおもちゃ！マクドナルド ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」 映画の世界を楽しめる全12種のおもちゃ！マクドナルド ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」 続きを見る

迷路・絵探し付きスペシャルブック！マクドナルド ほんのハッピーセット「マリオの大ぼうけん」 迷路・絵探し付きスペシャルブック！マクドナルド ほんのハッピーセット「マリオの大ぼうけん」 続きを見る

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最大150円おトクな特別価格250円！マクドナルド『トクニナルド』マックフライポテト M・Lサイズ appeared first on Dtimes.