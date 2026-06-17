「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」より、トトロたちが釣りを楽しむ様子を表現した「となりのトトロ オルゴール トトロたちの釣り日和」と、夏のおでかけに扇子をすっきりと持ち歩ける「となりのトトロ 扇子袋 薄藍色」「魔女の宅急便 扇子袋 山吹色」が、2026年6月20日（土）より発売される。＞＞＞どんぐり共和国の新アイテムをチェック！（写真9点）「となりのトトロ オルゴール トトロたちの釣り日和」は、森のそばの池でト