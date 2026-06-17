6月16日、女優・北乃きいが、7月期放送のドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』（TBS系）で、THE RAMPAGE・藤原樹とW主演を務めることが発表された。同作は、漫画家・あいざわあつこ氏の人気漫画を原作としており、北乃演じる専業主婦が、エリート弁護士夫（藤原樹）の3股を知り、愛憎の復讐劇を繰り広げるストーリーとなっている。公開されたビジュアルでは、白いドレスをまとった北乃が、スーツ姿の藤原の肩に手をかけ、