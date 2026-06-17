6月16日、アイドルグループ「私立恵比寿中学」の公式SNSが “お詫び” を発表した。7月8日配信予定の新曲『えびチリ、はじめました』のジャケット写真について《一部誤解を招く可能性のある表現となっていたことを受け、以下に差し替えさせていただきます》と、ジャケットの変更を告知した。「新曲発表は6月7日に告知され、ジャケット画像も発表されました。えびチリが躍動感満載に躍り上がり、飛び上がった “ハート型のえび”