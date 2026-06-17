6月16日、中村玉緒さんの通夜がおこなわれ、多くの著名人が参列した。そのなかに、EXILEのATSUSHIのものまねを売りにする“お騒がせ芸人”が姿を見せ、SNSで物議を醸している。中村さんは9日、肺炎のため亡くなり、多くの人が悲しみに暮れた。通夜は都内でしめやかに営まれたのだが……。「明石家さんまさん、和田アキ子さん、松平健さん、プロ野球ソフトバンクホークスの王貞治会長など、約400人が参列しましたが、ものまね芸