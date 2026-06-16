とちぎテレビ サッカーＪ３・栃木ＳＣの運営会社は１６日、米山篤志監督が８月に開幕する２０２６ー２７シーズンも続投することを発表しました。 米山監督は宇都宮市出身の４９歳。栃木ＳＣのＯＢで、今シーズンから監督に就任しチームの指揮を執りました。 Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの地域リーグラウンドでは、通算５勝１３敗の勝ち点１８で東地区Ａ組の１０位でした。続く