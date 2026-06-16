6月15日、黒木華主演のドラマ『銀河の一票』（フジテレビ系）第9話が放送された。都知事選の告示日を目前にし、月岡あかり（野呂佳代）を候補とする「チームあかり」はフル稼働。掲示板へのポスター貼りのテクニックや、ポスターの位置を決めるくじ引きなど、選挙の裏側の細かな部分などが描かれた。「選挙をテーマにしたドラマといえば、ドロドロとした内幕を描くイメージですが、『銀河の一票』はユーモアを交えながら軽やかな