【モデルプレス＝2026/06/16】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「メンチカツに焼きそばまであって豪華」初めてフライパン使わなかった弁当◆織田信成、フライパン使わずに作った弁当披露織田は、2人分の弁当が並んだ写真を投稿。ふっくらとした白ごはん、ソースがかかったチーズインメンチカツ、焼きそば、「◆に