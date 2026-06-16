〜 2026年6月 「M&A」に関するアンケート調査 〜M&A（買収・合併）のすそ野が広がっている。半数を超える企業がM&Aを経営戦略の1つに位置付けていることがわかった。M&Aを目指す企業の7割近くは、対象企業（売り手）が業績不振や債務超過などの窮境状態でも、「対象になり得る」との姿勢を示している。人口や企業数が減少するなか、規模や業界シェアの拡大に繋がるロールアップ（同業種での買収・統合）は、企