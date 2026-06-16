ファミリーマート（東京都港区）が、アイビーカンパニー（同渋谷区）の紅茶ブランド「Afternoon Tea（アフタヌーンティー）」とのコラボキャンペーン「アフタヌーンティー」フェアを6月16日に開始。アフタヌーンティーが監修・開発したスイーツやドリンク全28商品が登場します。【えー！】おいしそう！コラボ初のアルコールドリンク！ティーラテ、紅茶カヌレ、フィナンシェ、メロンパンも！新商品は、コラボ初のアルコール