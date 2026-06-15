スペインサッカー連盟（RFEF）は15日、FIFAワールドカップ2026グループH第1節カーボベルデ代表戦に臨むスターティングメンバーを発表した。EURO2024を制覇し、“欧州王者”という肩書きでW杯に臨むスペイン代表。W杯欧州予選ではトルコ代表、ジョージア代表、ブルガリア代表を上回り、首位通過で13大会連続17回目の本大会出場を決めた。直前のテストマッチでは、イラク代表と引き分けたものの、ペルー代表に3−1で勝利して本大