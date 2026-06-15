6月14日（日本時間15日午前5時）、北中米W杯でのサムライブルー（サッカー日本代表）の戦いが始まった。優勝を公言するサムライたちにとって初戦のオランダ戦は、何が何でも勝ち点が欲しいところだ。なぜなら、8大会連続8度めのW杯出場の日本だが、これまで出場した7大会で決勝トーナメントに進出したのは計4回。そのすべてで初戦には引き分け以上の勝ち点1を挙げているからだ。逆に言えば、負けスタートの場合、すべてグルー