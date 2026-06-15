6月14日、タレントの重盛さと美が15日までに自身のインスタグラムを更新。そこでの近影が話題となっている。「重森さんはこの日、《Forever Young》と綴り、白いトップスにジーンズ姿で親友でタレントの礒部希帆（いそべきほ）さんとのツーショットなど複数の写真を投稿しました。視聴者がとくに気になったのは、片手をあげたりする際に白いトップスとジーンズの間から美ヘソがチラリとのぞくカット。同写真は大反響を呼んでいま