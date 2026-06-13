第221回国会（特別会）の、参議院憲法審査会での一幕が物議を醸している。6月3日の第4回参議院憲法審査会を傍聴したという、あるXユーザーが、その日の夕方にこう投稿したのだ。《今日は参院憲法審査会の傍聴に行ったのですけれども、始まる前に自民党の女性議員が2人でせわしなく動いていて「何をしているんだろう?」と思ったら「あの2人はいつも早くきてコップに水を入れて自民党議員の席に置いて回ってるんだよ」と聞いて、