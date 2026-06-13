Jリーグが公式発表Jリーグは6月13日、同日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催する「JリーグオールスターDAZNカップ」において、J1EASTの鬼木監督と協議のうえ、元砂晏翔仁ウデンバ（もとすなあんとに）（鹿島アントラーズ）をJリーグ推薦により追加選出したと発表した。元砂は2009年生まれの17歳で現在は高校3年生。兵庫県出身で中学年代までは地元でプレーし、U-18から鹿島ユースに在籍。昨年5月には高校2年生ながら2種