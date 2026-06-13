首や肩が凝っていてつらいと感じた経験はありませんか。SNS上では「首と肩のコリがひどい」「首のコリが治らない」などの声が上がっています。ところで、首や肩などのコリがあると、日々の睡眠や呼吸に影響を及ぼす可能性があるとされていますが、なぜなのでしょうか。上級睡眠健康指導士の山本智子さんに聞きました。【要注意】あなたはやってない！？これが、睡眠の質を悪化させる“NG行為”です（画像6枚）首のコリが「不眠