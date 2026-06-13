デビュー30周年を記念した相川七瀬（51）の「BIG BANG対談」第12弾は――。同じ所属レーベル、エイベックスの邦楽アーティスト第1号、小室哲哉プロデュースで結成されたTRF（当時の表記はtrf）のボーカリスト、YU-KI（59）。尊敬する先輩を前に緊張気味の相川はどうする!? どうなる？――お2人は同じエイベックス所属ですが、TRFは小室哲哉さんプロデュースで、相川さんは織田哲郎さんプロデュース。以前hitomiさんが対談で、