夏のお中元商戦がスタートです。山形市の観光物産施設に12日、お中元コーナーが開設されました。物価高や中東情勢の影響もある中、手ごろな値段で買える麺類などを充実させています。山形市の県観光物産会館「ぐっと山形」では、12日からお中元コーナーが設けられ、およそ80種類の商品が販売されています。ことしは物価高や包装資材の価格高騰などで商品の選定に苦労したということです。また、中東