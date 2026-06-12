去年7月、愛知県豊田市の住宅で脱衣所にいる女性を盗撮したとして、38歳の会社員の男が逮捕されました。逮捕されたのは豊田市の会社員・赤根真一容疑者(38)で、去年7月31日未明、市内に住む女性(当時22)の自宅敷地内で、脱衣所にいた女性をスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。赤根容疑者は別の容疑で警察の捜査を受けていて、押収したスマホを解析したところ、盗撮した動画が見つかったということです。