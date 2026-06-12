お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が10日、オフィシャルブログを更新。妻で元AKB48・タレントの西野未姫、１歳の長女・にこりちゃん、生後１か月の長男・頑馬（がんば）くんとの“初めての４人散歩”の様子を公開した。 この日、山本は「４人で散歩」と題してブログを更新。「初めての４人散歩の撮影に成功しました」と報告し、「と言っても…まずは」と公園でベージュベビーカーを囲むキャップにパーカー、ハーフパンツとラ