″パシャリ係″の山本圭壱、初の家族４人散歩の撮影に成功
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が10日、オフィシャルブログを更新。妻で元AKB48・タレントの西野未姫、１歳の長女・にこりちゃん、生後１か月の長男・頑馬（がんば）くんとの“初めての４人散歩”の様子を公開した。
この日、山本は「４人で散歩」と題してブログを更新。「初めての ４人散歩の撮影に成功しました」と報告し、「と言っても…まずは」と公園でベージュベビーカーを囲むキャップにパーカー、ハーフパンツとラフな装いの西野とベビーカーで横になる長男、淡いピンク色のワンピース姿の長女がベビーカーに手を添え、自ら押そうとする愛らしい３ショットを公開。山本は「頑馬さんを ご自分で 力でベビーカーを押したい にこりさん」と説明し、「角度を変えると こんな感じ」「頑馬さん 日光浴でございます」「未姫さんもご機嫌ですね」と別のアングルショットも披露し、家族の様子をユーモアたっぷりに紹介。
一方で、「４人のショットが無いのは 仕方がないですね」といい、「だってアタシが パシャリ係でしたから」とコメント。
最後には、自身の顔を大きく写したおちゃめな自撮り写真とともに「なので またねー」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「すっかりお姉ちゃん」「にこりちゃんの様に可愛らしくお健やかに成長されるのが楽しみですね」「ほのぼのとした日常ですね」「４人でのショットが無いのは残念ですね…」 「次回は三脚とか持って行って４人でのショットを撮られてみてはどうでしょうか？」「山さんいいパパさん」「にこちゃんお姉ちゃん発揮していて可愛い」「これから四人でのお出掛けが沢山 見れるようになるの楽しみ」「４人でお散歩いいですね」「頑馬くんもお散歩大好きになるかなぁ」「にこちゃんもみきさんも楽しそうで私まで幸せな気分」「かわいいお姉ちゃん」などの声が寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる長女、 2026年５月８日に第２子となる長男が誕生している。
この日、山本は「４人で散歩」と題してブログを更新。「初めての ４人散歩の撮影に成功しました」と報告し、「と言っても…まずは」と公園でベージュベビーカーを囲むキャップにパーカー、ハーフパンツとラフな装いの西野とベビーカーで横になる長男、淡いピンク色のワンピース姿の長女がベビーカーに手を添え、自ら押そうとする愛らしい３ショットを公開。山本は「頑馬さんを ご自分で 力でベビーカーを押したい にこりさん」と説明し、「角度を変えると こんな感じ」「頑馬さん 日光浴でございます」「未姫さんもご機嫌ですね」と別のアングルショットも披露し、家族の様子をユーモアたっぷりに紹介。
最後には、自身の顔を大きく写したおちゃめな自撮り写真とともに「なので またねー」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「すっかりお姉ちゃん」「にこりちゃんの様に可愛らしくお健やかに成長されるのが楽しみですね」「ほのぼのとした日常ですね」「４人でのショットが無いのは残念ですね…」 「次回は三脚とか持って行って４人でのショットを撮られてみてはどうでしょうか？」「山さんいいパパさん」「にこちゃんお姉ちゃん発揮していて可愛い」「これから四人でのお出掛けが沢山 見れるようになるの楽しみ」「４人でお散歩いいですね」「頑馬くんもお散歩大好きになるかなぁ」「にこちゃんもみきさんも楽しそうで私まで幸せな気分」「かわいいお姉ちゃん」などの声が寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる長女、 2026年５月８日に第２子となる長男が誕生している。