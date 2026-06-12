プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のために都内の病院で死去していたことが１１日、分かった。ガッツさんは約３０年前に行われた１９９６年１０月の衆院選に、自民党公認候補として東京９区（練馬区一部）から立候補している。この選挙から小選挙区比例代表並立制が導入され、５人が１議席を争った。「判定で