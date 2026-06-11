東京市場まとめ 1.概況 日経平均は850円安の63,329円と、下落して取引を開始しました。中東情勢の悪化懸念が生じたことで、前日の米国市場では主要3指数が揃って下落しました。この流れを引き継いだ日経平均は序盤から売り優勢となり、9時10分には1,843円安の62,335円で、この日の安値をつけました。その後は急速に持ち直し、一時、上昇に転じる場面が見られましたが、前引けは939円安の63,239円となりました。後場は売り一服の