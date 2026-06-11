ゆるふわな笑顔で、やることは大胆。首位を走る現役グラビアアイドルのポーカー女子が、突然のビッグレイズで周囲を驚かせた。【映像】「でかっ！」ライバルもびっくりの“大胆プレー”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第9回が6月6日に配信。上位2名がファイナルテーブルへ進出する敗者復活戦。西野夢菜が、思い切った一打で場の空気を変える場