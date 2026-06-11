ランチといった食事後に、眠気に襲われる、体がだるくなる、集中力が低下するといった症状を感じたりする人は少なくないと思います。中には、動悸（どうき）や手の震えと低血糖の症状を感じる人もいるかもしれません。これらの症状は「血糖値スパイク」が原因になっているかもしれません。“隠れ糖尿病”とも呼ばれ、40代以上の5人に1人がなっているといわれる、この血糖値スパイクは、通常食事をすると血糖値が緩やかに上昇し、