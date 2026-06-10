明日11日(木)は沖縄で影響度が「大」となるでしょう。また、12日(金)以降も気圧の下がる所が多く、14日(日)は九州で、15日(月)は関東や東海、九州で影響度が「大」となりそうです。気圧の変化に伴う体調不良にご注意ください。14日(日)は九州、15日(月)は関東や東海、九州で気圧の影響度が「大」明日11日(木)以降は前線や低気圧の影響を受けやすい一週間となりそうです。明日11日(木)は前線や低気圧が沖縄付近に近づき、気圧が下降