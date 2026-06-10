西田陸浮外野手が3Aシャーロットに降格米大リーグ・ホワイトソックスは9日（日本時間10日）、西田陸浮外野手をマイナーに降格させたことを発表。代わってブレーデン・モンゴメリー外野手がメジャー初昇格する。5月25日（同26日）の大リーグデビュー以来、攻守で存在感を発揮してきた西田の降格に現地ファンも落胆している。ホワイトソックスは、球団Xで選手の入れ替えを報告。西田に加えて、右腕のデビッド・サンドリンが3Aシ