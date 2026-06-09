【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「ドラゴンクエストモンスターズ４枯れ木の国のビアンカ・フローラ」の発売日が12月3日であることが明かされた。 本作は、「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ最新作。ゲームプレイ映像としてモンスターの