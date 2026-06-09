【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用RPG「ゼノブレイド ジェネシス」が発表された。発売は2027年予定。 本作は、RPG「ゼノブレイド」シリーズ最新作。アニマと呼ばれる世界の源が水も炎も世界のすべてを構成する世界を舞台に、アニマの力を操る器士（きし）たちの物語が描かれる。 公開されたPVで