2026年6月9日(火)に開催されたAppleの年次開発者会議「WWDC26」でiPadOSの次期バージョンとなる「iPadOS 27」が発表されました。同時に発表されたiOS 27はiOS 26と同様にiPhone 11以降をサポートすることが明らかにされた一方で、Appleが公開したiPadOS 27の対応機種リストにより、第8世代iPadや第5世代iPad miniがサポート対象から外れることが明らかになりました。OS - iPadOS 27 - Applehttps://www.apple.com/os/ipados/iPadOS