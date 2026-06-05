日本航空（JAL）は、東京/成田〜ダラス/フォートワース線で臨時便の追加運航を決めた。東京/成田発が6月24日、ダラス/フォートワース発が6月26日の1往復を追加設定し、すでに発表している1往復とあわせて計2往復となる。追加分の機材は、ボーイング787-9型機を使用する。JALはこの他に、東京/羽田〜ダラス/フォートワース線を1日1往復運航している。6月11日に開幕するサッカーW杯では、ダラススタジアム（AT＆Tスタジアム）にて、