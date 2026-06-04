広島電鉄の乗車券システム「モビリーデイズ」の読み取り機で、7月から交通系ICカードも決済ができるようになり4日、体験会が開かれました。■鷺山 研一郎 記者リポート「来月から、ICOCA（イコカ）などの交通系ICカードを利用する場合、こちら『モビリーデイズ』の読み取り機にかざして乗り降りすることができるようになります。」広島電鉄の電車とバスでは乗車と降車の際、交通系ICカー