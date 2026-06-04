ユヴェントスのディレクターであるジョルジョ・キエッリーニ氏が、セルビア代表FWドゥシャン・ヴラホヴィッチの退団を認めた。3日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が伝えている。現在26歳のヴラホヴィッチは2022年1月にフィオレンティーナからユヴェントスに完全移籍で加入し、ここまで公式戦168試合出場で68ゴール16アシストを記録。今季は昨年11月に左足内転筋の負傷で約4カ月の戦線離脱を余儀なくされたなか、