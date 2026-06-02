2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に国営ひたち海浜公園にて4日連続で開催する＜LuckyFes’26＞の特設ステージ「クリーニング専科presents Lucky Space」の詳細とオープニングアクトが発表された。「クリーニング専科presents Lucky Space」では、LuckyFMパーソナリティや若手の注目アーティストによる音楽ライブと、LuckyFes出演アーティストなどをゲストに迎えた特別コーナー「LuckyFes On Air」のラジ