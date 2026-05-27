NVIDIAの研究チームが、ベクトル的な潜在表現を高解像度画像へ直接変換する「PiD(Pixel diffusion Decoder)」を発表しました。PiDは、低解像度でデコードしてから超解像する従来のカスケード処理を置き換え、低遅延と高い視覚品質の両立を目指す技術です。PiD: Fast and High-Resolution Latent Decoding with Pixel Diffusionhttps://research.nvidia.com/labs/sil/projects/pid/[2605.23902] PiD: Fast and High-Resolution Late