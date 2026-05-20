おおさか みすけさんの漫画「シール帳で自分を見つめ直す話」（全3話）が、インスタグラムで合計500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むシール帳のブームを知り、さっそく手に入れた女性。入手困難なシールを手に入れて喜んでいましたが…という内容で、読者からは「殺伐としている…！」「気持ちは分かる」「気付いてよかったかも」などの声が上がっています。集める楽しさの裏にあった“危うさ