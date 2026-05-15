4月10日から公開が始まり、興行収入100億円を突破した映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。シリーズ4作品連続で100億円越えという快挙を達成し、現在もなお、その記録を伸ばし続けている。【写真】「一生友達だからね」鈴木園子役・松井菜桜子が寄せたメッセージ『コナン』毛利蘭の声優、突然の訃報「5月22日放送の日本テレビ系『金曜ロードショー』では、『ミニオンズフィーバー』の本編終了後に、『名探偵コナン ハイ