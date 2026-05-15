リールのMFアイユーブ・ブアディがモロッコ代表でのプレーを決断したようだ。フランスメディア『レキップ』が報じている。現在18歳のブアディは186センチのセントラルMF。2023年10月に行われたカンファレンスリーグではUEFA主催大会で最年少となる16歳と3日でのデビューを飾った逸材。翌シーズンから定期的にプレー機会を得ると、今季のリールでは公式戦41試合出場と主力として活躍。すでにアーセナルやパリ・サンジェルマン